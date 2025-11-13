Шах! Ето кой стои зад пияния руски робот

В Русия очевидно и роботите връзват кънките така, както и пияниците.

Онзи ден на официалното представяне на първия руски робот с изкуствен интелект машината се изтъркаля на сцената като много пиян руснак.

Роботът се казва AIDOL - игра на думи между AI и думата идол, и излезе на фона на саундтрака от "Роки".

Паметливи пък веднага направиха паралел с историята и се сетиха кой е прототипът на нещастната машина - Дмитрий Медведев. И припомниха с кадри как дребосъкът, тогава президент на Русия, беше поддържан от Никола Саркози и Силвио Берлускони на среща на Г-7 (тогава Г-8).

Явно Медведев няма добри спомени от този формат и скоро изригна по негов адрес в профила си в "Екс" по нощите: „Дори когато бяхме „осмица“, се налагаше да се справяме със зомбита. Сега е ясно – това е напълно безжизнен формат“, написа Медведев.

Той похвали американския президент Доналд Тръмп за поведението му на срещата на върха на Г-7, провела се в курортния район Кананаскис в канадската провинция Алберта. Според Медведев, Тръмп е „показал на европейските мелези, водени от Макрон, къде им е мястото в Г-7“.

А ние да се посмеем пак на робота и да си припомним класическия руски виц:

Разбил се един руски изтребител. Пилотите катапултирали, оцелели и си говорят.

"Аз като ти казах да не даваме водка на автопилота, ти не - традиция било."

