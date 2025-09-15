САЩ пред ключов ход за ТикТок

Постигната е рамкова сделка за собствеността на социалната видеоплатформа TikTok, съобщи министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт след търговските преговори между Вашингтон и Пекин, проведени през уикенда в Испания, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На пресконференция в Мадрид Бесънт заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският премиер Си Цзинпин ще разговарят в петък, за да обсъдят и евентуално финализират сделката. Според него целта на рамковото споразумение е платформата да премине към американска собственост.

Министърът уточни, че няма да коментира търговските условия на сделката, тъй като това е въпрос между две частни компании. Китайски представители не присъстваха на пресконференцията и не потвърдиха информацията.

Бесънт добави, цитиран от Ройтерс, че крайният срок в сряда, който можеше да изключи приложението от американския пазар, е оказал натиск върху китайските преговарящи да се постигне потенциална сделка. По думите му този срок може да бъде удължен с 90 дни, за да се финализира споразумението.

Срещата в Мадрид бе четвъртият кръг от търговските преговори между двете най-големи икономики, започнали след въвеждането на американски мита върху китайски стоки през април. Двете страни обсъждат и възможността за среща на върха между Тръмп и Си, но окончателно решение все още няма.

По време на управлението на предишния президент Джо Байдън Конгресът и Белият дом приеха забрана за "ТикТок" по съображения за националната сигурност, освен ако компанията майка ByteDance не продаде контролния си пакет.

Тръмп многократно удължаваше срока за прилагането на забраната, като настоящото удължаване изтича на 17 септември – два дни преди планирания разговор със Си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com