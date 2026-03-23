Революционер от Иран заплаши директно Тръмп



Говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР) Ебрахим Золфагари се обърна към президента на САЩ Доналд Тръмп, като обяви, че е „уволнен“.

Видео от речта му, произнесена вчера, е публикувано от иранската държавна информационна агенция Tasnim, пише Гордон.

„Хей, Тръмп, ти си уволнен! Тази фраза ти е позната. Благодаря за вниманието по този въпрос“ – казва Золфахари на английски, имитирайки стила на американския президент от някогашното му участие в риалити шоуто „Стажантът“.

Като водещ на това предаване Тръмп многократно произнася към участниците фразата „Ти си уволнен!“.

Часове по-рано през вчерашния ден Тръмп отправи ултиматум към Иран чрез публикация в своята платформа Truth Social, заявявайки, че ще унищожи иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Вместо това Золфагари отговори със заплаха, че водният път ще бъде блокиран напълно, ако САЩ изпълнят заканата си.

По-рано Золфахари се подигра с публикациите на Тръмп за унищожаване на Иран. На 17 март вестник „Hindustan Times“ цитира негово изказване, че американската операция „Епична ярост“ трябва да се нарича „Епичен страх“.

