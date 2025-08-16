Репортер смрази Путин с леден въпрос

Докато Тръмп и Путин позираха пред камерите заедно с членовете на своите делегации, участващи в разговора помежду им, журналисти се опитаха отново да зададат въпроси.

Един от тях успя да попита Путин дали „ще спре да убива цивилни?“. Руският президент отначало направи гримаса, изразяваща недоволство, а след това се усмихна, посочи ухото си и повдигна рамене в отговор.

"Преди малко видяхме чуждестранни журналисти да викат въпроси към Владимир Путин по време на церемонията по посрещането му в Аляска. Това е първият път от дълго време насам, в който руският президент се намира в една стая с толкова много независими журналисти, които не са контролирани от Кремъл.

Работата на руската преса, която обикновено пътува с президента, е много различна от начина, по който американските репортери отразяват събитията. Неодобрени или неудобни въпроси почти никога не се задават", коментира ситуацията кореспондентът на Би Би Си.

"Днес репортерите вече успяха да зададат въпроси на Путин като „кога ще спрете да убивате цивилни?“ и „защо Тръмп трябва да вярва на думите ви?“. Няма начин да се разбере дали руският президент е чул въпросите, но ако излезе на пресконференция, ще бъде невъзможно да се избегнат напълно неудобните теми", допълва репортерът.