Путин и Ким Чен-ун ще присъстват на военния парад в Пекин

Чуждестранни лидери, включително руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, ще присъстват на големия военен парад в Пекин, отбелязващ официалната капитулация на Япония по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, позовавайки се на китайското Външно министерство.

На събитието ще присъстват 26 чуждестранни държавни и правителствени ръководители, заяви заместник-министърът на външните работи Хон Лей по време на пресконференция.

Ще присъстват и президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Иран Масуд Пезешкиан, президентът на Индонезия Прабово Субианто и председателят на Народното събрание на Южна Корея У Уон-шик.

Китайския парад за Деня на победата на 3 септември се очаква да бъде демонстрация на нарастващата военна мощ на Китай и демонстрация на дипломатическа солидарност между Китай, Русия и Глобалния юг, отбелязва Ройтерс.

В този ден президентът Си Цзинпин ще наблюдава преминаването на десетки хиляди войници по площад „Тянанмън“ заедно с чуждестранните сановници и висши китайски функционери.

На парада, който се очаква да бъде един от най-големите в Китай от години, ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com