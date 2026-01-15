Промяна в Гърция. Решението за границите

Протестиращите гръцки фермери ще разхлабят блокадите по пътищата и граничните пунктове до следващата среща с премиера Кириакос Мицотакис, насрочена за идния понеделник, съобщиха местни медии.

По информация на електронното издание на в. „Катимерини“ земеделски производители и животновъди вече са започнали да премахват блокади, освобождавайки движението на превозни средства в различни точки на страната, но оставяйки тракторите встрани от пътното платно в готовност за възобновяване на протестните действия, ако се наложи, предаде кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров.

„Информирани сме, че всички точки постепенно се отварят и това трябва да се направи в пълен обхват“, заяви днес правителственият говорител Павлос Маринакис. Той повтори тезата на правителството, че сред условията е в срещите със сектора да не участват лица, разследвани за злоупотреби със субсидии.

Според оценките на фермерите, след дни на протести се оформя климат на оптимизъм за деескалация на напрежението, като основното очакване е насочено към предстоящата среща с министър-председателя в понеделник и търсенето на решения на проблемите, поставени на масата за преговори.

Очаква се в срещата да участват общо 30 души – 25 представители на сектора от всички отрасли, плюс петима наблюдатели. Решението на земеделците е диалогът да се проведе при отворени пътища.

