Преди срещата в Аляска: Зеленски с призив към Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски призова Доналд Тръмп да убеди Русия да прекрати инвазията си в Украйна по време на срещатас руския президент Владимир Путин в Аляска.

„Време е войната да приключи и необходимите стъпки трябва да бъдат предприети от Русия. Разчитаме на Америка“, написа Зеленски в публикация в социалните мрежи.

Той обяви, че украинската армия изпраща подкрепления в източната част на страната, където руските войски са напреднали към Добропиля.

„Днес беше взето решение за допълнително укрепване на този и други райони в Донецка област“, подчерта Зеленски.

„Руската армия продължава да търпи значителни загуби в опитите си да осигури по-благоприятни политически позиции за руското ръководство на срещата в Аляска“, допълни той.

