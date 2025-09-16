Потресаващо разкритие за убиеца на Чарли Кърк

22-годишният мъж, заподозрян в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, е признал за престъплението в онлайн чат в платформата Discord, минути преди да се предаде на полицията.

Това съобщава британският вестник The Independent, позовавайки се на информация от The Washington Post, предава "Блиц".

Твърди се, че Тайлър Робинсън е написал в групов чат следното съобщение: "Хей, хора, имам лоши новини за всички вас. Вчера бях в университета "Юта Вали" (UVU). Съжалявам за всичко това". Тази информация идва от двама души, които са били част от чата и са разговаряли с американското издание.

Убийството на Чарли Кърк, който е републикански активист и съосновател на консервативното младежко движение Turning Point USA, предизвика вълна от възмущение в политическите среди. Той беше смъртоносно прострелян, докато беше водещ на събитие в колеж в Юта на 10 септември.

Администрацията на президента Тръмп твърди, без да представя публични доказателства, че стрелбата е част от организиран ляв терористичен заговор. В понеделник от Белия дом обещаха да преследват групите, които според тях стоят зад атаката.

В знак на почит, вицепрезидентът Джей Ди Ванс пое воденето на епизода от подкаста на покойния активист в понеделник, 15 септември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com