Отиде си известна турска певица

52-годишната певица Гюлю внезапно почина в Турция.

Това съобши Haber Global, като се позова на съобщение на сина й.

Той отрече слуховете, че майка му се е самоубила, като каза, че е починала, след като е паднала случайно от балкона.

Гюлю е родена през 1973 г. в квартал Касимпаша в Бейоглу, Истанбул. През 1988 г., само на 15-годишна възраст, тя излиза на сцената и печели симпатиите, а става много популярна през 1990-те години.

След брака си спира за известно време кариерата, но през 2005 година се завръща на сцената.

