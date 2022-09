От какво почина Елизабет? Истината

Кралица Елизабет Втора е починала от старост. Това се посочва в смъртния акт на британския монарх, който беше оповестен официално, съобщава SkyNews, цитиран от Нова.

В документа се посочва, че Елизабет е починала в четвъртък, 8 септември, в 15:10 часа местно време в замъка "Балморал" в Шотландия. Това е три часа преди официалното съобщение за кончината на монарха, посочва медията.

The National Records of Scotland has today published an extract from Her Majesty the Queen’s death certificate. Following her passing at Balmoral on September 8th, the Queen’s death was registered in Aberdeenshire on 16th September pic.twitter.com/kgPRYFsRXh