Официално: О Джей Симпсън е свободен човек

О Джей Симпсън, професионалният футболист, процесът за двойно убийство срещу когото разтърси САЩ, е свободен човек след изтърпяването на условната му присъда. Симпсън, който сега е на 74, бе освободен от затвора през 2017-а, където излежа девет години за въоръжен грабеж. Той трябваше да изтърпи условната си присъда през февруари.

„Съветът на комисарите по условно освобождаване в Невада проведе предсрочно изслушване на г-н Симпсън. Решението за предсрочно освобождаване беше ратифицирано на 6 декември 2021 г.“, каза говорителят на полицията в Невада Ким Йоко Смит.

