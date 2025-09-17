Обама със скандални думи за САЩ! Белия дом скочи

Един от най- дискусионните президенти на САЩ отново напомни за себе си.

Бившият държавен глава Барак Обама предупреди страната си за „политическа криза, каквато не сме виждали преди“ след убийството на Чарли Кърк, цитира го Би Би Си.

На събитие в Пенсилвания Обама заяви, че не познава Кърк и не е съгласен с много от неговите възгледи, но нарече убийството „ужасяващо и трагедия“, посочва Нова телевизия.

Той критикува забележките на Доналд Тръмп към политическите му опоненти и посочи предишни републикански президенти, които, според него, са подчертавали националното единство в моменти на високо напрежение, съобщават американски медии.

В отговор Белият дом нарече Обама „архитект на съвременното политическо разделение“.

Говорейки в Ери, Пенсилвания, Обама каза: „Мисля, че в моменти като този, когато напрежението е високо, част от работата на президента е да обедини хората.“

Той призова американците да „уважават правото на другите хора да казват неща, с които дълбоко не сме съгласни“.

Обама похвали губернатора на Юта Спенсър Кокс, консервативен републиканец, който според него е показал, „че е възможно да не сме съгласни, като същевременно спазваме основен кодекс за това как трябва да участваме в обществен дебат“.

В изявление пред Би Би Си, говорител на Белия дом заяви: „Обама използва всяка възможност да посее разделение и да настрои американците едни срещу други“. „Неговото разделение е вдъхновило поколения демократи да клеветят опонентите си като „окаяни“, „фашисти“ или „нацисти“.

След като напуснат поста си, американските президенти обикновено са склонни да смекчат критиките си към своите наследници, но през последните месеци Обама остро критикува действията на Тръмп срещу университетите и съдиите, а също така критикува лидерите на Демократическата партия за това, че не са се противопоставили по-твърдо на политиките на Белия дом.

