Напрежение в Южна Корея. Арестуваха най-важната дама

Бившата първа дама на Южна Корея Ким Кун Хи беше арестувана

Това стана късно във вторник. Срещу Ким Кун Хи са повдигнати редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция.

Арестът е извършен часове след като Централният окръжен съд в Сеул разгледа искането на прокурорите за заповед за арест срещу 52-годишната жена, предаде БГНЕС.

Съдът е одобрил заповедта, позовавайки се на риска от подправяне на доказателства. С този арест Южна Корея вече има бивш президент и първа дама зад решетките – първият такъв случай в историята на страната.

„Заповедта за арест срещу Ким е издадена“, заявиха прокурорите в кратко изявление.

Обвиненията включват нарушения на законите за капиталовия пазар и финансовите инвестиции, както и законите за политическите фондове.

Арестът бележи драматичен срив за бившата първа двойка след шокиращата декларация за военно положение на бившия президент Юн Сук Йеол на 3 декември, която доведе до разполагането на въоръжени войници в парламента, но беше бързо отхвърлена от опозиционните депутати.

Юн, бивш главен прокурор, беше подложен на импийчмънт и отстранен от длъжност през април заради обявяването на военно положение, което доведе до провеждането на предсрочни избори през юни.

Той е арестуван и задържан заради обявяването на военно положение.

