Мъск със съдбовна новина за бъдещето на САЩ

Рон ДеСантис, водещият съперник на Доналд Тръмп от Републиканската партия, ще обяви кандидатурата си за президент на САЩ през 2024 г. утре по време на събитие с Илон Мъск в Туитър, съобщи за АФП източник, запознат с плановете му.

"Аз ще интервюирам Рон ДеСантис и той има доста голямо изявление", потвърди Мъск на конференция днес.

"Това ще бъде първият път, когато подобно нещо се случва в социалните медии и то с въпроси и отговори в реално време, а не по сценарий. Така че ще бъде на живо. Нека се развихрим", добави Мъск, предаде БГНЕС.

BREAKING: Elon Musk confirms reports that he will be holding a Twitter Space with Ron DeSantis tomorrow with “real time questions and answers” pic.twitter.com/pd3pSTyobQ