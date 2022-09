Монархът, който чупи рекорди

В Бъкингамския дворец са организирани повече от 180 градински партита за над 1,5 милиона души

Нейно Величество изпълнява около 21 000 ангажимента, одобрява 4 000 закона

Седемдесет години управление за 96-годишен монарх, обиколил Земята 42 пъти: рекордите не са чужди на кралица Елизабет Втора, чийто платинен юбилей на трона британците отбелязаха през юни с големи тържества, но който официално се падаше на 6 февруари 2022 г. предаде Франс прес.

Дълголетие

Елизабет Втора царува от 70 години и 7 месеца. Предишният рекорд в Обединеното кралство принадлежеше на нейната прабаба кралица Виктория, властвала в продължение на 63 години, 7 месеца и 2 дни (от 20 юни 1837 г. до смъртта си на 22 януари 1901 г.).

На 96 години кралица Елизабет Втора е и най-възрастният действащ монарх в света. Само един крал в историята е властвал по-дълго от нея - Луи Четиринадесети (над 72 години между 1643 г. и 1715 г.)

Доскоро лидер в тази насока беше кралят на Тайланд Пумипон Адулядет (Рама Девети) - 70 години и 4 месеца от 9 юни 1946 г. до 13 октомври 2016 г., но сега кралицата го изпреварва с три месеца.

Обиколки на света

В качеството си на кралица, Елизабет Втора е посетила над 100 страни - още един рекорд за британски монарх, и е направила над 150 посещения в страните от Британската общност. Нейно Величество е била в Канада 22 пъти - повече от всяка друга страна, и 13 пъти във Франция, чийто език говори - повече от всяка друга европейска страна. В. "Дейли телеграф" изчислява, че тя е обиколила Земята 42 пъти, преди да преустанови пътуванията си в чужбина през ноември 2015 г. на 89-годишна възраст.

Най-дългата обиколка на кралица Елизабет Втора в чужбина, по време на която посещава 13 държави, продължава 168 дни (ноември 1953 г. - май 1954 г.).

Заетост

"Заявявам пред Вас, че целият ми живот, дълъг или кратък, ще бъде посветен на това да Ви служа", казва Елизабет, все още принцеса, на 21-ия си рожден ден.

По време на управлението си Нейно Величество изпълнява около 21 000 ангажимента, одобрява с "кралско съгласие" около 4000 законопроекта и приема голям брой високопоставени лица в рамките на 112 държавни посещения. Сред тях са император Хайле Селасие (Етиопия, 1954 г.), японският император Хирохито (1971 г.), полският президент Лех Валенса (1991 г.) и президентът на САЩ Барак Обама (2011 г.).

В Бъкингамския дворец са организирани повече от 180 градински партита, на които са присъствали над 1,5 милиона души.

15 министър-председатели

По време на властването на кралица Елизабет Втора се сменят 15 министър-председатели - от Уинстън Чърчил (1952-1955 г.) до новата премиерка Лиз Тръс.

Нейно Величество освен това се е срещала с 13 от 14 президенти на САЩ - от Хари Труман (1945-1953) до Джо Байдън. Изключение прави Линдън Джонсън (1963-1969).

Кралицата - глава на Англиканската църква, се е срещала на официални посещения с четирима папи - Йоан Двадесет и трети (1961), Йоан-Павел Втори (1980, 1982 и 2000), Бенедикт Шестнадесети (2010) и Франциск (2014).

1 милион поздравителни картички

Кралица Елизабет Втора е изпратила около 300 000 поздравителни картички на столетници и над 900 000 на двойки, празнуващи диамантена сватба (60 години). Самата тя беше омъжена повече от 73 години за принц Филип до смъртта му през април миналата година - още един рекорд за британски монарх.

Над 200 портрета

Нейно Величество е позирала за над 200 портрета, за първия от които на 7-годишна възраст.

Понякога пионер

Кралица Елизабет Втора е първият британски монарх, посетил Китай през 1996 г. и направил обръщение към Камарата на представителите във Вашингтон на 16 май 1991 г.

Нейно Величество изпраща първия си имейл на 26 март 1976 г. по време на посещение в изследователски център на министерството на отбраната.

През 1997 г. тя стартира първия официален сайт на Бъкингамския дворец.

През 2014 г. кралица Елизабет Втора изпраща първия си туит, а през 2019 г. споделя първата си публикация в Инстаграм.

Видео с Джеймс Бонд

Елизабет Втора е единственият монарх, който (почти) е скачал с парашут с Джеймс Бонд: във видео, направено за откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., се вижда как тя приема прочутия шпионин, изигран от Даниъл Крейг, в Бъкингамския дворец. След това двамата дават вид, че се качват на хеликоптер, прелитат над Лондон и скачат с парашут над Олимпийския стадион, където (действителното) пристигане на кралицата е посрещнато с овации.

На чай с мечока Падингтън

По време на концерта в Лондон за платинения юбилей на кралицата, състоял се на 4 юни, беше излъчено видео, в което кралицата си партнира с приказния герой, мечока Падингтън. В краткото видео кралицата, известна с тънкото си чувство за хумор, пие чай с мечока, превърнал се в икона на несръчността в детската британска литература. "Честит юбилей, Мадам, и мерси за всичко", казва мечокът Падингтън на Елизабет Втора. "Много мило", му отвръща тя. А после двамата споделят общата си страст към филийките с портокалов конфитюр, след което кралицата започва да отмерва ритъма на песента "We Will Rock You" с почукване със сребърната си чаена лъжичка върху порцелановата чаша чай.

10 фрази, с които влезе в историята

Предлагаме ви едни от най-известните мисли, с които кралица Елизабет Втора влезе в историята.

1. Винаги е било лесно да се мрази и унищожава. Да се гради и да се обича е много по-трудно.

2. Истинското мерило на всички наши действия е колко дълго доброто в тях продължава. Всичко, което правим, го правим за младите.

3. Хубавите спомени са нашият втори шанс за щастие.

4. Мъката е цената, която плащаме за любовта.

5. Работата е наемът, който плащаме за мястото, което заемаме на земята.

6. Всичко е свързано с обучението: можете да направите много, ако сте правилно обучен.

7. Нека да не се вземаме прекалено на сериозно. Никой от нас няма монопол върху мъдростта.

8. Не знам нито една формула за успех. Но с течение на годините съм забелязала, че някои основни черти на лидерството са универсални. Често са за намиране на начини за насърчаване на хората да обединят усилията си, талантите си, прозренията си, ентусиазма си и вдъхновението си, за да работят заедно.

9. Когато животът изглежда труден, смелите няма да се наведат и да приемат поражението. Вместо това те стават още по-решени да се борят за по-добро бъдеще.

10. Светът не е най-приятното място. В крайна сметка родителите ви оставят и никой няма да се отклони от пътя си, за да ви защитава безусловно. Затова трябва да се научите да се застъпвате за себе си и за това, в което вярвате. Понякога, моля, простете езика ми, се налага да сритате някого отзад.