Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев се подигра на Еманюел Макрон, Олаф Шолц и Марио Драги, които са на посещение в Украйна: „Европейските любители на жаби, лебервурст и спагети обичат да посещават Киев. С нулева полза“, заяви той в „Туитър“, визирайки три стереотипа, свързани с Франция, Германия и Италия.

Пътуването на лидерите ще има „нулева полза“, пише той. Те „обещаха членство в ЕС и стари гаубици на Украйна, насладиха на горилка [украинска алкохолна напитка] и се прибраха с влак, както преди 100 години“.

„Все пак това няма да доближи Украйна до мира. Часовникът тиктака”.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking