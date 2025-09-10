Макрон е в капан. Въстание обхваща Франция

Хаос постепенно обхваща големи части от Франция.

Протестиращи блокираха пътища, запалиха огньове и бяха посрещнати със сълзотворен газ от полицията в Париж и други части на Франция, съобщава АП. Демонстрантите искат оставката на президента Макрон и се опитаха да подложат на напрежение новия премиер.

Министерството на вътрешните работи обяви близо 200 ареста в първите часове на планирания ден на общонационални демонстрации.

Протестното движение има за цел всичко да бъде блокирано, което наложи разполагането на 80 000 полицаи, 6000 от тях - само в Париж.

Вътрешният министър Бруно Ретайо заяви, че автобус е бил подпален в западния град Рен и че повреда на електропровод е блокирала влакове по линия в югозападната част. Той твърди, че протестиращите се опитват да създадат "климат на въстание".

В Париж, Рен и Монпелие имаше блокирани училища.

Според информацията на АП протестите все още не са ескалирали до безредиците, познати като "жълтите жилетки".

Въпреки това групи протестиращи многократно се опитваха да блокират околовръстния път на Париж по време на сутрешния пиков час.

Това засили усещането за криза, която отново обхвана Франция след последния срив на правителството, когато министър-председателят Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента, добавя АП.

