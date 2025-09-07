Кремъл вбеси Тръмп! Готви се тежка реакция

Очевидно е, че Доналд Тръмп губи търпение спрямо действията на приятелчето си Владимир Путин.

Президентът на САЩ заяви, че е готов да наложи нови санкции срещу Москва.

Изявлението му дойде часове след като Русия нанесе най-големия си въздушен удар срещу Украйна досега. Говорейки пред Белия дом той отговори с „да, готов съм“, когато беше попитан дали е готов да наложи още санкции срещу Русия, без да даде повече подробности.

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви по-рано, че САЩ са готови да „увеличат натиска“ върху Русия, но подчерта, че само съвместни действия с Европа могат реално да принудят Москва да седне на масата за преговори, предаде АФП.

Бесент посочи, че Тръмп и вицепрезидентът му Джей Ди Ванс са провели „много продуктивен разговор“ с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а и самият той е разговарял с нея.

„Обсъждаме какво могат да направят заедно ЕС и САЩ. Ние сме готови да увеличим натиска върху Русия. Но имаме нужда нашите европейски партньори да ни последват“, каза Бесент в ефира на Ен Би Си.

Президентът Тръмп вече заплаши с наказания за държави, които купуват руски петрол, за да пресече ключов източник на финансиране за войната на Владимир Путин, но досега санкции бяха наложени само на Индия.

„Ако САЩ и ЕС наложат още санкции и вторични мита на страните, които купуват руски петрол, руската икономика ще се срине напълно. И това ще принуди президента Путин да седне на масата за преговори“, подчерта Бесент.

