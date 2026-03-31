Иран призна за преговорите и пазарите в САЩ полудяха

Иранският президент Масуд Пезешкиан за първи път призна, че Иран води преговори за мир със САЩ.

Пезешкиан заяви, че Техеран има "необходимата воля" да спре войната с Израел и САЩ, но настоява за гаранции, че няма да бъде атакуван отново.

"Разполагаме с необходимата воля да прекратим този конфликт, при условие че бъдат изпълнени ключови условия - най-вече гаранции, които да предотвратят повторение на агресията", каза Пезешкиан по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, предаде БГНЕС.

Пезешкиан посочи, че Иран е бил атакуван два пъти по време на преговорите със САЩ и според него това показва, че Вашингтон не вярва в дипломацията.

Президентът на Иран също така заяви, че напрежението в Ормузкия проток е резултат от враждебните действия на САЩ и Израел и определи като предубедени европейските позиции спрямо Иран.

Това, че Иран за първи път призна, че води проговори със САЩ за мир, доведе до рязко покачване на фондовите индекси в САЩ. Основният Dow Jones е нагоре с 2,09%, до 46 161,12 пункта, широкият S&P 500 нараства с 2,5% до 6 503,08 пункта, а технологичният Nasdaq, с 3,6% до 21 533,15 пункта.

