Гари Каспаров посочи! Ето кой командва Путин

Си Дзинпин би могъл да принуди Путин да прекрати войната в Украйна и руският президент не би му се противопоставил, но не го прави, защото настоящото положение на нещата му е от полза, изрази мнение Гари Каспаров.

Русия отслабва, САЩ се карат с Европа, а Китай, междувременно, тихомълком се разширява в Сибир и Далечния изток.

Гари Каспаров изрази мнението си за ситуацията в YouTube канала „Форум на свободна Русия“.

Руска опозиционна фигура посочи държава, която има огромно влияние върху Путин: „ Войната в Украйна е фундаменталният въпрос за Тръмп.

Естествено, Китай може да прекрати войната утре. Той ще каже на Путин да я прекрати и мисля, че Путин ще има големи проблеми, ако не се подчини.

Путин може да се възпротиви, но във всеки случай Китай в момента има най-голямо влияние. Мисля, че войната е просто много полезна за Китай.“

Каспаров отговори и на въпроса какво печели Китай от войната в Украйна:

„Първо, това е разсейване на Запада. Това е задълбочаваща се криза между Европа и Америка. Всъщност това са доста сериозни проблеми. Това дава на Китай нови възможности в Европа.

Освен това, на практика подчинява Русия. Русия е напълно обвързана с Китай днес, което означава, че Китай придобива все по-голямо влияние над Москва.

