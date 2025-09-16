Фатална участ за убиеца на Чарли Кърк. Поискаха...

Убиецът на Чарли Кърк чака да чуе своята присъда.

Прокурорът на окръг Юта Джеф Грей заяви, че ще поиска смъртно наказание за заподозрения за убийството на консервативния активист, предаде АФП.

„След като прегледах доказателствата, които правоохранителните органи са събрали до момента, повдигам обвинение срещу Тайлър Джеймс Робинсън, на 22 години, за следните престъпления: Първо обвинение утежнено убийство – престъпление, наказуемо със смърт – за това, че умишлено или съзнателно е причинил смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са създали сериозен риск за живота на други хора“, каза прокурорът.

Останалите шест обвинения включват възпрепятстване на правосъдието и въздействие върху свидетел – твърди се, че е наредил на съквартиранта си да мълчи, предава БГНЕС.

„Внасям уведомление за намерение да поискам смъртно наказание. Не вземам това решение лекомислено. То е изцяло мое като окръжен прокурор и се основава единствено на наличните доказателства, обстоятелствата и характера на престъплението“, добави Грей.

Кърк, близък съюзник на президента Доналд Тръмп, бе застрелян миналата седмица по време на дебат в кампуса на университет в Юта. Той е основател на влиятелната консервативна младежка политическа организация Turning Point USA.

Според властите 22-годишният Тайлър Робинсън е използвал пушка, за да простреля Кърк с един куршум в шията от покрив. Той бе арестуван след 33-часово издирване.

