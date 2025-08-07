Европейска страна намали работното време. Промените

Ключови промени в пазара на труда в Словения.

Нов закон, предоставящ революционни промени на пазара на труда, ще влезе частично в сила в Словения от 1 януари 2026 г, предаде словенското издание 24 ur. Освен че предвижда увеличение на помощите за безработните и участниците в обществени дейности, както и по-лесен достъп до пазара на труда за млади хора, студенти и пенсионери, законът ще позволи и на работниците, наближаващи пенсиониране, да намалят трудовите си задължения.

По-конкретно, работниците над 58 години, както и тези с поне 35 години трудов стаж, ще могат практически да избират: почивен петък, удължен уикенд или намалено работно време – шест часа на ден. Това беше потвърдено от Министерството на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности на страната пред словенските медии. Министерството се ръководи от Лука Месец от партия Левица – най-малката партия в парламента, припомня изданието. В ход е изготвянето на подзаконови актове, които ще позволят прилагането на тези нови правила.

Моделът, наречен 80-90-100, предвижда 80% работно време, 90% заплата и пълни осигуровки, сякаш се работи на 100%. Идеята отчасти е заимствана от Исландия, Ирландия и Германия, където подобни модели са довели до положителни резултати: по-висока производителност, по-малко отсъствия и по-добра ефективност. Пилотни проекти вече са проведени в технологични компании в Словения, които са показали подобни резултати.

Словенското министерство на труда заяви, че ако промените се окажат успешни, са възможни допълнителни промени до края на 2028 г. – бонус за работа в събота, задължителен коледен бонус за всички служители и въвеждане на 38-часова работна седмица.

Предвиждат се и допълнителни мерки като част от първата фаза на законовите промени. Безработните в Словения ще получават повече пари чрез обезщетения от 2026 г. Максималната сума, която безработните ще получават през първите три месеца след прекратяване на трудовото правоотношение, ще бъде 130% от средната брутна минимална работна заплата, която в момента надвишава 1660 евро, съобщават словенските медии. Ако не си намерят работа след три месеца, следва обезщетение от 110%, след това 100% и накрая 70% от средната брутна минимална работна заплата.

