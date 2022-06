Блинкен ужасен, закани се на Путин

Политически реакции след руската аката в украински мол, пълен с цивилни.

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен изрази ужаса си от смъртоносния удар в Централна Украйна и се зарече да потърси отговорност от Москва.

"Светът е ужасен от днешния ракетен удар на Русия, който порази претъпкан украински търговски център - последното от поредицата зверства", написа Блинкен в Туитър, предаде БНТ. "Ще продължим да подкрепяме нашите украински партньори и ще държим Русия отговорна", допълни държавният секретар.

The world is horrified by Russia’s missile strike today, which hit a crowded Ukrainian shopping mall -- the latest in a string of atrocities. We will continue to support our Ukrainian partners and hold Russia, including those responsible for atrocities, to account.