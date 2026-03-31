Белия дом атакува НАТО. Тръмп - Острова ОБНОВЕНА

Белият дом реагира пренебрежително на решението на Испания да затвори въздушното си пространство за полети, участващи в операция „Епична ярост“.

От там отговориха, че не се нуждаят от друга държава, за да постигне целите на офанзивата, за която както президентът Доналд Тръмп, така и други висши служители на администрацията твърдят, че е почти завършена.

В същото време държавният секретар Марко Рубио се позова на испанското вето, предполагайки, че Вашингтон може да отмъсти на НАТО за това, което възприема като „липса на подкрепа“ от страните членки за американско-израелската операция.

В изявление пред „Ел Паис“, висш служител, пожелал анонимност, лаконично подчерта: „Въоръжените сили на САЩ постигат или надхвърлят всички свои цели в рамките на операция „Епична ярост“ и не се нуждаят нито от Испания, нито от някой друг.“

Високопоставеният служител отказа да уточни дали Съединените щати обмислят някакви ответни мерки. В миналото президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Испания с търговско ембарго, след като правителството на Педро Санчес отказа да позволи използването на испански военни бази за американско-израелски атаки срещу Иран.

Тръмп също така често е изразявал разочарованието си от страните членки на НАТО заради това, което той вижда като липса на подкрепа от тяхна страна във войната срещу Иран – което е извън компетенциите на Алианса – и е заявявал, че в бъдеще ще „вземе предвид“ отказа им да сформират коалиция за защита на търговските кораби, опитващи се да преминат през стратегическия Ормузки проток, който е ефективно затворен от Иран и е от решаващо значение за глобалния трафик на петрол, газ и други ключови продукти.

Според Тръмп САЩ "не са длъжни да подкрепят НАТО", тъй като европейските страни не са подкрепили Вашингтон в конфликта с Иран

„Винаги щяхме да им се притечем на помощ, но сега, предвид действията им, предполагам, че вече нямаме това задължение, нали?“, каза той на няколко пъти миналата седмица.

В интервю за телевизия „Ал Джазира“, държавният секретар Марко Рубио подчерта тази заплаха и заяви, че страната му ще трябва да „преразгледа“ отношенията си с НАТО след края на конфликта, поради отказа на Испания – и на други страни – да позволят използването на нейните бази за войната.

„В момент на нужда за Съединените щати (...) имаме страни като Испания, член на НАТО, която сме ангажирани да защитаваме, която ни отказва да използваме въздушното ѝ пространство и се хвали, че ни отказва да използваме базите си. И има други страни, които са направили същото“, поясни американският държавен секретар.

Според съветника по националната сигурност на Белия дом една от причините Атлантическият алианс да е „полезен“ за Съединените щати е, че осигурява „бази за непредвидени обстоятелства“, като например разполагане на войници, самолети и оръжия в Европа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп - с публикация в социалната си мрежа Truth Social. Тя е насочена към Великобритания заради напрежението около Ормузкия проток, пише Sky News.

В съобщението си Тръмп отправи директен призив към Лондон „да си набави сам петрол“, като критикува страната за отказа ѝ да се включи в действия срещу Иран. Той поясни, че държави като Великобритания изпитват затруднения с доставките на реактивно гориво заради войната.

„Ако НАТО ще служи само за защита на Европа, когато тя бъде нападната, но ни отказва правото да използваме бази, когато имаме нужда от тях, това не е много добро споразумение. Става трудно да се включим и да кажем, че това е нещо добро за Съединените щати, така че всичко това ще трябва да бъде преразгледано. Всичко това ще трябва да бъде преразгледано“, отбеляза високопоставеният служител в интервюто.

