Адска жега! Забраняват алкохола

Жегите във Франция стават опасни. За 35 от общо 101 френски департамента има издаден за утре червен код за особено опасни жеги.

Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната. Над 41 милиона души живеят в департаментите с червен код.

Утре Франция отбелязва с тържества Празника на музиката. Властите обаче наложиха забрана на консумацията на алкохол в департаментите с червен код за опасни жеги, пише "Лупа".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com