7,7 по Рихтер! Къде разтресе?

Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер е регистрирано край бреговете на Индонезия, съобщи Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център, предава БГНЕС.

Епицентърът се намира в морето Банда, на 131 км югоизточно от град Амбон с население около 355 000 души.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.7 || 342 km SW of #Tual (#Indonesia) || 8 min ago (local time 02:47:35). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/TZOLYIIMuS