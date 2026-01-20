Звезда на Ливърпул каза истината за Мохамед Салах

Унгарският национал Доминик Собослай е говорил със съотборника си в Ливърпул Мохамед Салах всеки ден, докато египтянинът е бил ангажиран с националния тим на страната си на турнира за Купата на африканските нации.

Собослай отказва да спекулира относно бъдещето на Салах на стадион „Анфийлд“, но направи любопитен коментар по темата.

По-късно днес ще стане ясно дали Салах ще бъде част от групата на мърсисайдци за гостуването на Олимпик Марсилия в Шампионската лига. Има несигурност относно участието на голмайстора на „червените“ в мачовете до края на сезона след разрива в отношенията му с мениджъра Арне Слот.

Нидерландският наставник обяви, че ще приветства Салах след завръщането му от африканската надпревара, но все още не е ясно какво предстои за него.

Попитан относно разговорите, които е провеждал с египтянина, Собослай отговори: „Това е между мен и него. Той ще се завърне и ще продължим напред. Решението е на мениджъра и на клуба. Чувахме се почти всеки ден. Обсъждахме всичко. Следя нещата около него и той следи моите. Говорихме си много.“

Двубоят на Ливърпул срещу Олимпик Марсилия е в сряда, а английският клуб се нуждае от две победи в последните си два мача, ако иска да си осигури участие на осминафиналите в най-силния клубен турнир. Мърсисайдци имат 12 точки след 6 кръга и заемат 9-ата позиция, на едно място от местата за директно класиране.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com