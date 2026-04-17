Задава се мегатрансфер в ЦСКА

Аржентинският гранд Ривър Плейт е подновил своя интерес към един от основните футболисти на ЦСКА. Става дума за левия защитник Анжело Мартино, който през септември 2025 г. премина при „червените“ от Нюелс Олд Бойс. Ривър Плейт искаха Мартино и през зимата, но тогава не се стигна до трансфер, но през лятото това може да се промени.

Трансферът в София е първо излизане от родината за Мартино, който освен за Нюелс, в Аржентина е играл за Атлетико де Рафаела и Тайерес, а сега изглежда има вариант отново да се върне у дома. През зимата от Ривър Плейт искаха друг аржентински ляв бек – Алехандро Бернабеи, но този трансфер пропадна и той остана в бразилския Интернасионал. По този начин Анжело Мартино отново става приоритет.

Футболистът, който има и италиански паспорт, бе закупен от ЦСКА за 350 000 евро и досега е изиграл 25 мача с червения екип – 23 в първенството и още 2 в турнира за Купата на България, пише „Мач Телеграф“. Той няма нито гол, нито асистенция, но е доста стабилен в дефанзивен план, което се нрави на треньора му Христо Янев.

