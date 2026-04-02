Втори футболен шок за Италия!

Едно зло никога не идва само - в това се убедиха в Италия. След като още болката от некласирането за Мондиал 2026 не е преминала, дойде втори сериозен удар по цялата нация.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин излезе с остра позиция относно състоянието на италианския футбол след поредното фиаско на националния отбор. Той насочи критиките си не към спортно-техническото ръководство, а към политическата класа в страната и състоянието на инфраструктурата, като дори заплаши, че може да се стигне до отнемане на домакинството.

"Може би италианските политици трябва да се запитат защо Италия има една от най-лошите футболни инфраструктури в Европа", заяви Чеферин. Той бе категоричен, че вината за загубите не трябва да се стоварва върху Гравина или селекционера, а върху системното пренебрегване на стадионите. Чеферин подчерта, че турнирът е планиран, но няма да се проведе на италианска земя, ако базата не бъде приведена в подходящ вид. "Надявам се инфраструктурата да бъде готова. В противен случай турнирът няма да се играе в Италия", отсече президентът на УЕФА, поставяйки под сериозно напрежение местните власти.

