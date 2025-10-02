Внимание. ЦСКА и Левски опасно близо един до друг

Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за 12-ия кръг от Първа лига, който ще се проведе веднага след паузата в шампионата.

Интересното е, че ЦСКА и Левски ще имат гостуване в Североизточна България в един ден.

Червените имат визита на Добруджа на 19 октомври, неделя от 15:00 часа, а от 17:30 Левски гостува на Черно море. От Бояна публикуваха и програмата за втория предварителен кръг за Купата на България.

Все пак не е изключено дотогава да настъпят и промени в програмата, но предстои да видим.

