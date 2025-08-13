Веласкес с тежка закана за реванша утре

"Със сигурност утре ни предстои много различен мач. Имахме възможността да отбележим в последната минута в предишния мач, но можеше да вкараме и по-рано.

За нас предстои важна среща утре - труден противник, с добри изпълнители. Ясно ми е какъв мач ни очаква", каза старши треньорът на Левски Хулио Веласкес преди реванша от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

"При цялото ми уважение към противника, но ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Нашата цел е ясна - това няма да бъде да пазим резултата, а да излезем победители от тази среща. Нашата философия, не само в евротурнирите, е да се защитаваме добре и да атакуваме добре. Стремим се винаги да играем в противниковото поле", допълни той.

"Не губя време в това да мисля какво би се случило, ако бъдем елиминирани. Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утре", каза Веласкес.

