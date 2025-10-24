Възможно ли е? Как залагат на ЦСКА и Левски

Победа на Левски срещу Добруджа се оценява на 1.15 от букмейкърските къщи, а успех на ЦСКА над Берое върви около 1.20. След последните движения на ставките става ясно, че съперниците на столичните грандове са тотално отписани да вземат нещо от срещите.

И докато за двубоя на "сините" това е донякъде обяснимо, защото е първият срещу последния във временното класиране, то ЦСКА има едва две победи от началото на сезона. Берое пък е способен да изненада всеки съперник в момента и не би било огромна сензация, ако подхлъзне "армейците".

Очевидно името тежи в повече, отколкото би трябвало, когато става въпрос за мачовете на "сини" и "червени".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com