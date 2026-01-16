Много важен човек прибира Любо Пенев у нас

Собственикът на ЦСКА - Валтер Папазки, е осигурил самолет, с който Любослав Пенев да се прибере от Германия.
Легендарният ни футболист ще продължи своето лечение на родна земя, а от публикация в профила му в социалните мрежи стана ясно, че Валтер Папазки е оказал огромно съдействие, пише "Новини".
Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за прибирането на Пенев, който да осигурява нужните условия, съобразени със здравословното му състояние.
