"Тръпката е навсякъде" с нови промоции, игри и 5 милиона лева

Докато голямата пролетно-лятна промоция на efbet.com - "Pragmatic Play Слот Маратон – 1 000 000 лв." е към своя край, букмейкърът пусна нови две изключителни предложения за своите действащи потребители.

Популярното в цял свят промо "Drops and Wins" вече се радва на особен интерес в сайта на българския хазартен оператор, след като в края на юни беше даден старт на две промоции на обща стойност 5 милиона лева!

4 милиона лева със слот игрите на Pragmatic Play в efbet

"Drops and Wins" е най-новата промоция в сайта на родния букмейкър. Стартирала на 28-ми юни, тя се провежда на селекция от слот игрите на Pragmatic Play и е на обща стойност 4 милиона лева за целия промоционален период, продължаващ до 6-ти март 2024 година.

Как се взема участие в турнира?

За да участва даден потребител в разпределянето на ежедневните награди, той трябва да е играл на някоя от слот игрите, които влизат в турнира. Всеки квалифициращ залог, направен на някоя от участващите игри в периода 28.06.2023 – 06.03.2024 г. може да задейства произволна награда от атрактивния награден фонд.

В седмичните турнири всеки може да вземе участие, като направи минмален залог от 1 лев на игра на Pragmatic Play, която участва в промоционалния период. Печелившите се определят на база спечелените пари по време на седмичния период - колкото по-висока е стойността на сумата, спечелена с едно завъртане спрямо залога, толкова по-голям е резултатът. Ранглистата се обновява в реално време.

Това са част от участващите игри:

Класически слотове – Wolf Gold, Sweet Bonanza, Fruit Party и други;

Приключенски ротативки – John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, Gates of Olympus, Starlight Princess и други;

Megaways игри – Buffalo King Megaways, Great Rhino Megaways, The Dog House Megaways и други;

Игри с бонус рундове – Big Bass Bonanza, The Dog House, Big Bass Splash и други.

Пълните правила и условия за участие може да видите на efbet.com.

1 милион лева с игрите на живо на Pragmatic Play в efbet

"Drops and Wins" ще присъства и в още един вариант - чрез секцията “Live Казино“ в сайта на букмейкъра, като наградният фонд е 1 милион лева.

Любителите на блекджек и други популярни игри в гореспоменатата секция могат да участват в дневните промоции и седмичните турнири.

Drops and Wins с игрите на живо на Pragmatic Play е разделен на девет етапа, всеки от които продължава четири седмици. Всяка седмица в рамките на един етап е квалификационна. Наградите се предоставят под формата на фиксирани парични суми.

Пълните правила и условия за участие може да видите на efbet.com.

По-малко от две седмици до края на "Pragmatic Play Слот Маратон – 1 000 000 лв.“

Големият промоционален период на efbet за пролетта - "Pragmatic Play Слот Маратон - 1 000 000 лв.", навлиза в заключителната си фаза. Вече бяха разпределени 640 хиляди лева в различните седмични и 30-дневни класирания (11 седмични периода и два 30-дневни).

До края на периода остават по-малко от десет дни (приключва на 16.07), като остават да се разпределят още два седмични наградни фонда (по 40 хиляди лева всеки) и един голям награден фонд на стойност 280 хиляди лева за генералното класиране. №1 по време на целия промоционален период ще грабне 100 хиляди лева.

Отговорен хазарт

Игралната индустрия и всичките ѝ подразделения, сред които спортни залози и казино игри, трябва да бъдат възприемани само като средство за забавление. В никакъв случай не трябва да се залага с цел изкарване на основни и/или допълнителни приходи.

Не забравяйте, че участието в хазартни игри крие риск от развиване на зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична в секция "Разумно залагане“ на efbet.com и в сайта на НАП.