Обявиха световен ас в тениса за полудял! Дават му помощ

Андрей Рубльов, който е кръстник на дъщерята на тенис колегата си Даниил Медведев, иска да му помогне след изблиците на лудост на бившия шампион на US Open.

Рубльов стана свидетел на драматичния емоционален срив на дългогодишния си приятел в първия кръг на надпреварата и предложи подкрепата си за шампиона от 2021 г.

"Аз не съм най-добрият пример, който може да каже нещо, защото начинът, по който се държа понякога на корта, също не е най-добрият", каза Рубльов пред журналисти.

Медведев стана главно действащо лице в негативен аспект по време на петсетовия си мач с Бенжамен Бонзи, загубен с 2:3. Бившият номер 1 в света избухна срещу съдията Грег Аленсуърт след спорно отсъждане на мачбол в третия сет, при което на Бонзи беше дадено да повтори първи сервис, след като фотограф влезе на корта между сервисите.

Забавянето се превърна в почти седемминутна тирада, като Медведев призова публиката на стадион "Луис Армстронг" да освирка съдията. След това използва енергията им, за да разконцентрира съперника и да спечели третия и четвъртия сет, като в крайна сметка загуби с 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

