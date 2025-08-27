ЦСКА подгони скандален рефер за мача със Славия

ЦСКА публикува позииция, свързана със съдийското назначение за предстоящия мач срещу Славия от седмия кръг в родното първенство. Главен рефер на столичното дерби ще бъде Георги Давидов, а този факт никак не се понрави на "червените", които изразиха съмненията си в способността той да ръководи безпристрастно и според правилата футболни двубои на високо ниво.

Ето част от позицията на клуба:

"На 8 март т.г. Давидов показа несъществуващ жълт картон на нашия футболист Тибо Вион, което коства участието му в следващия важен мач срещу Черно море.

Освен това Давидов показа червен картон на Лумбард Делова за спорно провинение, но не санкционира по никакъв начин провокиралия го футболист на домакините.

Тези епизоди ясно и обективно доказват, че реферът Георги Давидов не е способен да се справи - по една или друга причина - с поверените му задължения в отговорни футболни срещи.

ЦСКА държи да подчертае, че по никакъв начин не иска да бъде толериран или подкрепян от външни фактори, но категорично изисква равнопоставеност по време на футболните срещи.

Очакваме - не само в предстоящия сблъсък със Славия, но и във всички останали двубои, съдийските бригади да показват висок професионализъм, морал и отговорност към своите задължения, които са от ключово значение за запазване на принципите на справедливост и феърплей на футболния терен."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com