Тройна футболна емоция у нас тази вечер! ПРОГРАМА

Лудогорец, Левски и Арда се изправят в три битки от плейофната фаза на европейските клубни турнири тази вечер.

Родният футбол не е имал три представителя в плейофната фаза от точно 15 сезона, а надеждите са, че ще видим повече от един наш отбор в същинската фаза на турнирите.

Към момента гарантирана позиция там има единствено шампионът Лудогорец, който в най-лошия случай ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите, но целта пред разградчани е да го направят във втория по сила турнир Лига Европа.

За целта родният първенец трябва да елиминира този на съседна Северна Македония - Шкендия (Тетово).

Първият мач е тази вечер от 21 часа наше време в Скопие и ще бъде излъчен по Diema Sport 3. Реваншът е следващата седмица в Разград.

Отново от 21 часа, но в София, Левски ще посрещне нидерландският АЗ Алкмаар в мач от плейофите на Лигата на конференциите, който може да гледате по Diema Sport.

Над 30 000 души на националния стадион ще подкрепят "сините" в четвъртият им пореден епизод от тазгодишното европейско лято.

Именно в солидната отбрана, себераздаването и отборния дух се крият основните козове за Левски, който ще трябва да бори съпротивата на един утвърден отбор на европейската сцена. Неслучайно АЗ е клубът с втория най-висок коефициент в целия турнир Лига на конференциите, а Левски имаше неприятният жребий да играе точно срещу него.

Третият наш представител днес е Арда, който ще излезе и най-късно на терена - от 22 часа българско време.

Това ще се случи в Полша, където кърджалийци гостуват на местния вицешампион Раков, а мачът ще може да гледате по Diema Sport 2.

Арда изживява най-великите дни в своята скромна история и вече има на сметката си два европейски скалпа. Финландският ХИК и литовският Кауно Жалгирис вече бяха елиминирани, а сега идва ново пътуване на север към Полша.

