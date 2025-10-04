Тежко дерби на Острова, много футбол в събота ПРОГРАМА

Солидна тв порция футбол в съботния ден. Ето най-интересното от програмата.

14:00 ч Холщайн Кил - Дармщад по Диема спорт 3

14:00 ч Колоездене, Обиколка на Хърватия по Евроспорт

14:30 ч Лийдс - Тотнъм по Диема спорт 2

14:30 ч Хъл - Шефийлд Юнайтед по Нова спорт

15:00 ч Овиедо - Леванте по MAX Sport 4 HD

15:15 ч ЦСКА 1948 - Спартак Варна по Диема спорт

16:00 ч Лацио - Торино по MAX Sport 3 HD

16:00 ч Формула 1, квалификация за Гран при на Сингапур по Диема спорт 3

16:30 ч Борусия Дортмунд - РБ Лайпциг по Нова спорт

17:00 ч Арсенал - Уест Хем по Диема спорт 2

17:00 ч Манчестър Юнайтед - Съндърланд по Диема спорт 3

17:15 ч Жирона - Валенсия по MAX Sport 4 HD

17:45 ч Монтана - Черно море по Диема спорт

18:00 ч Световно първенство по вдигане на тежести по Ринг

19:00 ч Интер - Кремонезе по MAX Sport 3 HD

19:30 ч Челси - Ливърпул по Диема спорт 2

19:30 ч Айнтрахт - Байерн по Диема спорт 3

19:30 ч Атлетик Билбао - Майорка по MAX Sport 4 HD

20:15 ч Левски - Берое по Диема спорт

21:00 ч Цволе - ПСВ по Ринг

21:45 ч Аталанта - Комо по MAX Sport 3 HD

22:00 ч Реал Мадрид - Виляреал по MAX Sport 4 HD

22:00 ч Оксер - Ланс по Диема спорт 3

