Стоичков издаде вълшебна тайна за Любо Ганев

Футболната легенда Христо Стоичков изпрати емоционално послание към националите по волейбол,

които се класираха за историческия финал на световното първенство.

А също така издаде и съкровенната мечта на шефа на федерацията Любо Ганев.

"Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любо Ганев! Поздрави на Българската федерация по волейбол!

Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!", написа Камата в социалните мрежи.

Посланието му бързо събра хиляди харесвания и стотици коментари от развълнувани фенове, които споделят надеждата, че "лъвовете" ще сбъднат мечтата на цяла България.

