Стоичков избухна след драмата на ЦСКА. Посочи виновника

Христо Стоичков не скри огромното си вълнение след драматичната европейска вечер на ЦСКА срещу Монако. Легендарният номер 8 поздрави футболистите и хилядите привърженици за представянето срещу френския гранд, но отправи остри критики към португалския съдия Жоао Гонсалвеш.

Въпреки поражението с 1:2 на Националния стадион „Васил Левски“ Камата видя нещо много по-важно от крайния резултат - отбор, който се бори, вярва в себе си и отново успява да обедини червената общност.

„Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно“, написа Стоичков след мача.

Думите му дойдоха след вечер, в която близо 25 000 привърженици подкрепяха ЦСКА срещу един от най-силните отбори във френското първенство. Още преди първия съдийски сигнал феновете посрещнаха Стоичков с бурни овации и скандираха името му. Самото му присъствие на трибуните добави особена емоция към двубоя, в който армейците показаха характер и не се отказаха дори когато резултатът изглеждаше почти безнадежден.