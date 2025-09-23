Русия получи шокираща новина от БФС!

БФС подкрепя завръщането на Русия в официалните турнири под егидата на УЕФА.

Това се е случило по време на секретно заседание на Изпълнителния комитет на европейската централа в Албания на 11 септември, а информацията се разпространява от руски медии, на които се позовава bTV.

Ключовото гласуване за съдбата на националния отбор и клубовете на страната ще се проведе в Белгия през февруари догодина. А преди десетина дни е проведен предварителен сондаж сред европейските страни.

България е в групата на Сърбия, Босна, Гърция, Унгария, Казахстан и Азербайджан. Седемте държави са се обявили за пълноценно връщане на Русия във футбола на Стария континент.

Твърдо против

За смекчаване на пълната забрана са Швеция, Финландия и Норвегия. Те предлагат допускане на женските и младежките отбори. Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия са готови да обсъдят този вариант при съгласие от страна на УЕФА.

Твърдо против каквито и да е отстъпки са Полша, Латвия, Литва, Естония, Украйна, Франция, Германия, Нидерландия, Дания, Белгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Позициите на останалите членки на УЕФА не е известна. В кулоарите се е обсъждала и идеята Русия да се премести под егидата на Азиатската конфедерация.

