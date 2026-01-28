Решителна вечер в Шампионската лига! ПРОГРАМАТА

Груповата фаза на Шампионската лига ще приключи тази вечер, а през настоящия сезон интригата е налице до последно, тъй като още има много въпросителни относно това кои отбори ще продължат напред директно към 1/8-финалите на турнира и кои ще са тези, които ще трябва да преминат през 1/16-финалите, за да попаднат сред заключителните 16 на турнира.

Едва четири отбора са елиминирани преди последния кръг - това са Айнтрахт (Франкфурт), Славия (Прага), Виляреал и Кайрат, докато останaлите 32 участника все още имат за какво да се борят.

Първите осем в крайното класиране продължават напред към осминафиналната фаза, докато тези, които са класирани от 9-о до 24-0 място играят елиминации, за да допълнят схемата.

Водачът Арсенал и Байерн (Мюнхен), който е втори в класирането, са единствените два отбора, които имат гарантирано място в 1/8-финалите. Те са на първите две места в класирането.

Реал (Мадрид), Ливърпул, Тотнъм, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Челси, Барселона, Спортинг (Лисабон), Манчестър Сити, Атлетико (Мадрид), Аталанта, Интер и Ювентус са тимовете, които са си осигурили най-малко място в плейофната фаза (1/16-финали). А останалите 13 отбора - Борусия (Дортмунд), Галатасарай, Карабах, Марсилия, Байер (Леверкузен), Монако, ПСВ (Айндховен), Атлетик (Билбао), Олимпиакос, Наполи, Копенхаген, Брюж, Бодьо/Глимт, Бенфика, Пафос, Унион Сен Жилоа и Аякс са 50:50 - или ще играят в плейофите за осминафиналите или ще отпаднат.

Програмата (всички мачове са от 22:00 часа):

Монако - Ювентус (пряко по MAX Sport 1 HD)

Аякс - Олимпиакос

Арсенал - Кайрат

Атлетик (Билбао) - Спортинг (Лисабон)

Атлетико (Мадрид) - Бодьо/Глимт (пряко по RING)

Барселона - Копенхаген (пряко по MAX Sport 3 HD)

Байер (Леверкузен) - Виляреал

Бенфика - Реал (Мадрид) (пряко по bTV Action)

Борусия (Дортмунд) - Интер

Брюж - Марсилия

Айнтрахт (Франкфурт) - Тотнъм

Ливърпул - Карабах

Манчестър Сити - Галатасарай (пряко по MAX Sport 2 HD)

Наполи - Челси

ПСВ (Айндховен) - Байерн (Мюнхен)

Пафос - Славия (Прага)

Пари Сен Жермен - Нюкасъл (пряко по MAX Sport 4 HD)

Унион Сен Жилоа - Аталанта

