Разкриха голяма новина за Ливърпул и Арне Слот

Според Indykaila, Ливърпул е стартирал разговори с представителите на Арне Слот за нов контракт. Наставникът е доволен да остане на „Анфийлд“, след като спечели Висшата лига още в първия си сезон и започна новата кампания с перфектен баланс.

Настоящият договор на Слот е до 2027 г. и му носи около 6,6 млн. паунда на година. Очаква се новата сделка да бъде още по-доходоносна, като отражение на успехите на отбора под негово ръководство.

Холандският специалист вече има сериозни почитатели в Европа, сред които и Байерн Мюнхен, но на този етап изглежда, че бъдещето му е свързано с Ливърпул.

