Предупредиха Ливърпул. Утре може да е късно!

Ливърпул е изправен пред ключово решение относно треньорския пост, като това лято може да се окаже последният шанс да привлече Шаби Алонсо.

Журналистът Луис Стийл предупреди, че моментът е „сега или никога“, тъй като испанецът е готов да поеме нов отбор в близко бъдеще.

„Ливърпул ще е наясно с това, когато трябва да вземе решение за Арне Слот“, заяви Стийл.

Ако клубът реши да запази Слот или отложи избора си, Алонсо вероятно ще приеме предложение от друг европейски гранд, което ще затвори вратата за негово назначение на „Анфийлд“.

Позицията на Слот е под все по-голям натиск след колебливите резултати. Ливърпул има само една точка от последните си три мача във Висшата лига, заема пето място и се бори с множество контузии.

В същото време Алонсо остава фаворит за поста, след като изведе Байер Леверкузен до историческа непобедена титла в Бундеслигата през сезон 2023/24, преди да си вземе почивка от треньорството.

Ръководството на Ливърпул трябва да действа бързо, тъй като всяко забавяне може да им струва възможността да назначат предпочитания си кандидат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com