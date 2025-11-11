Появи се най-обективният коментар на левскар за дербито

Бившият капитан на Левски Николай Тодоров гостува в „Студио Дерби“. Той сподели мнението си за дербито с ЦСКА, загубено с 0:1.

Това е най-трезвият и обективен коментар на привърженик на загубилите мача, лишен от злоба и изкривяване на действителността.

„Левски влезе като фаворит, а ЦСКА със своите си проблеми. Доста хора очакваха да се получи стойностен двубой, чисто футболно. Не се получи, не ми допада за едно такова дерби. Обстановката откъм публика беше много добра.

Всички очаквахме да видим още по-качествен футбол от това старо дерби, но до голяма степен не се получи – накъсване на играта, изключително много брак във владеенето на топката, изнервеност като цяло, много грешки. Това е плод на напрежение у самите футболисти. Повече коментари имаше от сини фенове, че едва ли не с лекота ще се вземе този мач. Тези дербита обаче са непредсказуеми.

ЦСКА спечели с по-добра организация във фаза „защита“. Футболната битка между двата отбора ще продължава. Важна е и подготовката и нагласата на всеки един състезател сам за себе си“, каза бившият национал в „Студио дерби“ на KotaSport.com.

