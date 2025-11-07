Популярен журналист направи световен скандал във футбола

Популярният журналист Пиърс Морган отново предизвика обществен футболен дебат, след като обяви, че Кристиано Роналдо е най-добрият на всички времена, а Лео Меси дори не е най-добрият аржентински футболист в историята.

Той направи зашеметяващо интересно интервю с португалската суперзвезда. Известно е, че двамата поддържат много топли отношения от години.

„Знаеш моето мнение. Вярвам, че си най-великият футболист, играл някога“, обърна се Морган към Роналдо по време на интервюто.

„Но има ожесточен дебат – Меси. Аз бих казал дори, че Лео не е най-добрият аржентинец в историята на футбола. Марадона беше по-добър от него“, добави той към португалеца.

Самият Роналдо пък очевидно одобрително прие комплимента.

