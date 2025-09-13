Поема ли Тунчев националите? От Арда отговориха

Президентът на Арда Яшар Дурмушев заяви пред „Тема Спорт“, че никой от БФС не е търсил клуба относно евентуално назначение на Александър Тунчев за селекционер на националния ни отбор. Техническият директор на централата Кирил Котев обяви, че бившият му съотборник в Локо Пд и ЦСКА, е вариант за поста. Тунчев има договор с кърджалийци до юни 2026 г.

„Не мога да ви кажа нищо относно Тунчев и националния отбор. При мен няма постъпила такава информация. Никой от БФС не се е обаждал и не ни е търсил за него. Към днешна дата си остава старши треньор на Арда“, категоричен бе силният човек при кърджалийци.

На въпрос как ще процедира клубът, ако все пак получи официално предложение за наставника си, той сподели: „Понеже нямаме нищо черно на бяло, не сме мислили по този въпрос. Не сме разговаряли с никой по тази тема. Ако стане нещо, ще го мислим“, добави Дурмушев.

Относно предстоящото днес гостуване на Спартак Варна, президентът на Арда сподели: „Чака ни много тежък мач, но момчетата са готови. Отпочинали са вече. Психически са на нужното ниво и ще дадат всичко от себе си. Покрай Европа първенството остана леко на заден план. Получиха се някои негативни резултати, но момчетата ще се стегнат сега. Целта е победа и отборът пак да тръгне нагоре“, категоричен бе Дурмушев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com