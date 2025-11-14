Почина един от най-великите български футболисти, легенда на ЦСКА

С огромна тъга ви информираме, че днес на 81-годишна възраст ни след боледуване ни напусна големият Стоян Йорданов, съобщиха от ЦСКА.

Той остава в историята като един от най-великите вратари на ЦСКА и българския футбол, който отдаде цялата си футболна кариера на любимия клуб.

Присъединява се към „армейския“ тим през 1961 г. и в продължение на 16 години е неизменна част от първия състав на ЦСКА.

ЦСКА ще информира допълнително за деня, часа и мястото на поклонението пред великия Стоян Йорданов.

