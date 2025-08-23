Песен за играч на Ливърпул породи скандал

Песента, която привържениците на Ливърпул посветиха на Федерико Киеза, предизвика дебат, след като според някои хора тя е обидна за феновете на Ювентус.

27-годишният Киеза вкара решаващия гол при победата с 4:2 над Борнемут в първия кръг на Висшата лига. Но защо песента разделя мненията?

Какъв е текстът?

Текстът е по музика от песента на Дийн Мартин Sway и гласи:

"Чуваме ги да плачат в Торино,

Федерико, той е тук, за да спечели.

Един разговор с Арне Слот и той каза “чао",

Гледай си работата Юве, вече съм Копайт (б.р. фен на Ливърпул)"

Някои смятат, че препратката към “плача в Торино” е деликатна, защото може да се възприеме като свързана с трагедията на “Хейзел”.

През 1985-a година на стадион “Хейзел” се провежда финалът за КЕШ между Ливърпул и Ювентус. Преди мача живота си губят 39 души, а 600 са ранени.

Поради тази причина фенът на Ливърпул Тони Евънс - бивш футболен редактор в The Times, заяви, че споменаването на “плача в Торино” е “глухо” и “жалко”. Ювентус не е подал жалба относно песента и феновете на италианския гранд не са се оплакали от текста.

Какво каза Киеза за песента?

След победата над Борнемут Киеза заяви, че е “благодарен” на феновете, че са пели песента за него, въпреки че не беше попитан конкретно за текста.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com