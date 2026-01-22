Неочаквана новина за Ивет Лалова!

Ивет Лалова-Колио е уличена в употреба на допинг, съобщават от Международната агенция за тестване (ITA).
Проба, дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. - по време на Олимпиадата в Рио, е дала неблагоприятен резултат (AAF) за остарин глюкуронид.
Извършеният анализ е повторен, съобщават от агенцията, цитирана от NOVA.
На Игрите през 2016-а Лалова-Колио участва в дисциплината бягане на 200 метра при жените и завърши на осмо място.
