Неочаквана новина за Ивет Лалова!

Неочаквана новина за Ивет Лалова!
22 яну 26 | 19:01
Ивет Лалова-Колио е уличена в употреба на допинг, съобщават от Международната агенция за тестване (ITA).

Проба, дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. - по време на Олимпиадата в Рио, е дала неблагоприятен резултат (AAF) за остарин глюкуронид.

Извършеният анализ е повторен, съобщават от агенцията, цитирана от NOVA.

На Игрите през 2016-а Лалова-Колио участва в дисциплината бягане на 200 метра при жените и завърши на осмо място.

